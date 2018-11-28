ريال, مدريد, يصطاد, ذئاب, روما, في, معقلهم, ويقتنص, الصدارة,

حقق ريال مدريد الانتصار بنتيجة (2-0)، على روما الإيطالي، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، في معقل الذئاب ملعب "الأولمبيكو".

وسجل الأهداف للميرنجي، جاريث بيل في الدقيقة 47، ولوكاس فاسكيز في الدقيقة 59.وبهذا الانتصار يرفع ريال مدريد رصيده للنقطة 12، في صدارة ترتيب المجموعة السابعة، بينما يتجمد رصيد روما عند 9 نقاط في الوصافة، وحسم الثنائي تأهلهما لدور الـ16 من البطولة.