الطقس:, ارتفاع, درجات, الحرارة, اليوم, وأمطار, غدا, والجمعة,

اليوم الاربعاء يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم، و يطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ،والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الخميس: يكون الجو غائماً جزئياً، و يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون الفرصة مهيأه لسقوط زخات خفيفة متفرقة من الامطار فوق بعض المناطق والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.الجمعة: يكون الجو غائماً جزئياً، و يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام ،والفرصة مهيأه لسقوط زخات متفرقة من الامطار فوق بعض المناطق والرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.