رغم, المعارضة.., ابن, سلمان, يصل, تونس,

وصل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الى تونس، مساء اليوم الثلاثاء في زيارة قد تستغرق ساعات فقط قبل التوجه إلى العاصمة الأرجنتينية بوينس ايرس.واستقبل الرئيس الباجي قايد السبسي ولي العهد السعودي قادما من مصر، ضمن جولة عربية شملت دول الامارات والبحرين أيضا.

ولم تكشف الرئاسة عن برنامج الزيارة ولا مدتها، لكن مراسل قناة "العربية" الاخبارية السعودية، أشار إلى انها قد تستغرق ساعات وستشمل أساسا لقاء بين العاهل السعودي والرئيس التونسي لبحث الملفات الاقتصادية والسياسية.وعلى عكس جولاته السابقة، سبقت زيارة بن سلمان الى تونس موجة من الجدل في وسائل الاعلام ولدى المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني النشط.