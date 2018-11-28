ملادينوف:, نعمل, لمنع, اندلاع, حرب, جديدة, في, غزة,

قال منسق الأمم المتحدة لعملية التسوية في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، ليلة امس الثلاثاء، إنه يعمل مع جميع الاطراف لمنع اندلاع حرب جديدة في قطاع غزة.

وأوضح ملادينوف خلال مؤتمر حركة "نساء يصنعن السلام" الإسرائيلية أن "هناك اتصالات دائمة بين الأمم المتحدة ومصر وإسرائيل والفلسطينيين من أجل منع إراقة الدماء".وأشار إلى أنه "من غير المقبول أن يكون أي شخص تحت تهديد إرهاب الصواريخ والقنابل.. يجب ألا نسمح للآباء بدفن أطفالهم ومشاهدتهم وهم يصابون بالرصاص أو الصواريخ".وأكد ملادينوف ضرورة إنجاح المحاولات الرامية لتجنب "سفك الدماء"، مع ضرورة الضغط باتجاه عودة الفلسطينيين والإسرائيليين إلى طاولة المفاوضات.