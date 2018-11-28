نور, زيدان, صديقة, الضحية, يارا, ايوب:انتظرت, مفاجأة, منها, وفوجئت, بفقدانها...والدة, يارا:يجب, سن, قانون, الاعدام, في, اسرائيل,

"انا مصدومة جداً , كنت انتظر منها مفاجأة بمناسبة عيد ميلادي وفوجئت بمقتلها وفقدانها " , بهذه الكلمات تحدثت الشابة نور زيدان من الجش صديقة يارا التي كانت تنتظرها يوم اختفاؤها .

قالت نور :"كان عيد ميلادي , يارا خططت لمفاجأة ورتبت الامور مع عائلتي ولم تحضر , عائلة يارا قامت بالاتصال بنا للاستفسار عن تأخيرها وهنا علمنا عن فقدانها , ما حدث مؤسف ومؤلم , لا استطيع ان اتحدث أكثر من ذلك ما حدث لا يمكن استيعابه حتى هذه اللحظة ".اما جميلة ايوب والدة يارا استقبلت المعزين بعد الجنازة وقالت لصديقاتها :"انتن جميعاً يارا , انا والدتكم جميعاً ".وأضافت الوالدة :"اطلب من رئيس الدولة وجميع المسؤولين تطبيق قانون الاعدام في الدولة , يجب قتل المجرمين افضل من سجنهم في فنادق وفي ذمتهم ناس ابرياء".وقالت :"لن اتوقع ان افقد ابنتي بهذه الطريقة , ما حدث مفجع جداً , كنت اتوقع أن اجد ابنتي حية ولكن انا أؤمن بقضاء الله وقدره والحمدلله على كل شيء ".وانهت الوالدة حديثها:"الله يكوي من كواني"هذا طلبي فقط , رحم الله يارا كانت محبوبة الجميع , عاشت شريفة وتوفت شريفة".