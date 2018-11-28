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نور زيدان صديقة الضحية يارا ايوب:انتظرت مفاجأة منها وفوجئت بفقدانها...والدة يارا:يجب سن قانون الاعدام في اسرائيل



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



"انا مصدومة جداً , كنت انتظر منها مفاجأة بمناسبة عيد ميلادي وفوجئت بمقتلها وفقدانها " , بهذه الكلمات تحدثت الشابة نور زيدان من الجش صديقة يارا التي كانت تنتظرها يوم اختفاؤها .


قالت نور :"كان عيد ميلادي , يارا خططت لمفاجأة ورتبت الامور مع عائلتي ولم تحضر , عائلة يارا قامت بالاتصال بنا للاستفسار عن تأخيرها وهنا علمنا عن فقدانها , ما حدث مؤسف ومؤلم , لا استطيع ان اتحدث أكثر من ذلك ما حدث لا يمكن استيعابه حتى هذه اللحظة ". 
اما جميلة ايوب والدة يارا استقبلت المعزين بعد الجنازة وقالت لصديقاتها :"انتن جميعاً يارا , انا والدتكم جميعاً ".


وأضافت الوالدة :"اطلب من رئيس الدولة وجميع المسؤولين تطبيق قانون الاعدام في الدولة , يجب قتل المجرمين افضل من سجنهم في فنادق وفي ذمتهم ناس ابرياء".


وقالت :"لن اتوقع ان افقد ابنتي بهذه الطريقة , ما حدث مفجع جداً , كنت اتوقع أن اجد ابنتي حية ولكن انا أؤمن بقضاء الله وقدره والحمدلله على كل شيء ".


وانهت الوالدة حديثها:"الله يكوي من كواني"هذا طلبي فقط , رحم الله يارا كانت محبوبة الجميع , عاشت شريفة وتوفت شريفة".
نور زيدان صديقة الضحية يارا ايوب:انتظرت مفاجأة منها وفوجئت بفقدانها...والدة يارا:يجب سن قانون الاعدام في اسرائيل




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