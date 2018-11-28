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اسرائيل: الصفقة اكتملت وستعرض بداية العام



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قال سفير إسرائيل في الأمم المتحدة، داني دانون، إن الإدارة الأمريكية قد تنشر خطتها للسلام المعروفة "بصفقة القرن"بين إسرائيل والفلسطينيين في مطلع العام المقبل.


واضاف للصحفيين في نيويورك : "لا نعرف تفاصيل الخطة ، لكننا نعلم أنها قد اكتملت. السؤال هو متى سيقدمونها. وفقا لما نعرفه من ما قالوه لنا ، فإنه سيكون في أوائل عام 2019 ".
واعتبر دانون أن بداية العام المقبل سيكون الأفضل لإطلاق صفقة القرن لأنها ستكون قبل عدة أشهر فقط من عقد الانتخابات المتوقعة في إسرائيل.

وأشار البيت الأبيض الأسبوع الماضي، الى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيقوم بمناقشة الصفقة في غضون هذا الأسبوع لمعاينة التفاصيل الأخيرة للخطة التي تسعى الى إنهاء قرن من الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وأحد المواضيع المركزية التي ستتم مناقشتها في البيت الأبيض، هو موعد عرضها. وأشار مسؤولون امريكيون كبار الى ان ترامب معني بعرض الخطة في أقرب فرصة ممكنة، وربما في نهاية العام الجاري 2018. مع ذلك فإن مستشاريه أكثر حذرا وهناك اراء مختلفة في الإدارة الامريكية حول الموعد المناسب لطرح الخطة.

واليوم نفى السفير الأمريكي المعتمد لدى إسرائيل، دافيد فريدمان، التقارير التي تفيد بأن الإدارة الأمريكية أرجأت نشر خطة السلام التي باتت تعرف بتسميتها الإعلامية "صفقة القرن" بسبب ضغط رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في ظل أزمة الائتلاف الحكومي في اسرائيل.

وخلال لقاء جمع ترامب، أواخر سبتمبر/ايلول، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على هامش الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، قال الرئيس الأمريكي إن البيت الأبيض مصمم على نشر خطة واشنطن الشاملة لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في غضون شهرين الى أربعة أشهر.
اسرائيل: الصفقة اكتملت وستعرض بداية العام




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