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فالفيردي: من الصعب تعويض سواريز



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أكد إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، أن فريقه يسعى من أجل الفوز على آيندهوفن، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء غد الأربعاء، في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.


وقال فالفيردي بحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "نستهدف تحقيق الفوز من أجل تصدر المجموعة. نحن تأهلنا بالفعل، لكن لم نحسم موقفنا في المجموعة لذلك سنسعى للفوز غدا حتى لا ننتظر نتائج المنافسين".

وعن إمكانية مشاركة ثنائي الوسط فيليب كوتينيو، وإيفان راكيتيتش، قال: "سننتظر ماذا سيحدث في مران اليوم للثنائي. لقد فضلنا عدم المغامرة بفيليب في المباراة الماضية، لكننا متفائلين".

وأضاف: "أعتقد أن المشاركات الدولية هي السبب الرئيس في إصابات اللاعبين".

أما عن إمكانية دخول سوق الانتقالات من أجل التعاقد مع لاعبين، بعد إصابة رافينيا، قال: "سنحلل الموقف أولا ثم سنرى ماذا سيحدث في فترة الانتقالات القادمة".

وتابع "كما سنحاول النظر لبعض الأسماء الشابة مثل ريكي بويج، دينيس سواريز، بالإضافة إلى أوريول".
غياب سواريز
وواصل: "طبعا لا أحد يحب وجود الإصابات في فريقه. لويس سواريز دائما بعد الإصابات يعود أكثر قوة وبأداء أقوى، لكن الآن من الصعب تعويض لويس، لكن سنحاول إيجاد حل".
وأردف: "هدف ديمبلي ضد أتلتيكو كان مهما للغاية. لقد جعلنا نخرج بنقطه بدلاً من الخسارة. كذلك على الصعيد الشخصي هو هدف خاص له وسيدعمه معنويا. هو دائما يحاول مساعدة الفريق عندما يشارك".

وقال عن سيميدو: "هو لاعب متميز من الناحية الهجومية. منذ قدومه ونحن نرى هذا الأمر ولكن عليه التحسن في بعض النقاط. نعتمد الآن عليه كليا في غياب سيرجي روبيرتو للإصابة".

وعن آيندهوفن، قال: "نحترم الخصم كثيرا. لسنا متيقنين من الفوز. لديهم العديد من نقاط القوة مثل المهاجم دي يونج".

جدير بالذكر أن برشلونة يتصدر المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، بفارق 3 نقاط عن الوصيف إنتر ميلان، أما توتنهام يأتي ثالثًا برصيد 4 نقاط، بفارق 3 نقاط عن آيندهوفن متذيل الترتيب.
فالفيردي: من الصعب تعويض سواريز




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