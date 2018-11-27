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الامم المتحدة: نعمل لمنع اندلاع حرب جديدة في غزة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 قال منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف مساء اليوم الثلاثاء، انه يعمل مع جميع الاطراف لمنع اندلاع حرب جديدة في غزة.


وأضاف خلال مؤتمر خركة نساء يصنعن السلام الاسرائيلية اليسارية ان هناك اتصالات دائمة بين الأمم المتحدة ومصر واسرائيل والفلسطينيين من أجل منع "إراقة الدماء."

وأضاف "من غير المقبول أن يكون أي شخص تحت تهديد إرهاب الصواريخ والقنابل، يجب أن لا نسمح للآباء بدفن أطفالهم ومشاهدتهم وهم يصابون بالرصاص أو الصواريخ".

واكد على ضرورة إنجاح المحاولات الرامية لتجنب "سفك الدماء"، مع ضرورة الضغط باتجاه عودة الفلسطينيين والاسرائيلية الى طاولة المفاوضات.
الامم المتحدة: نعمل لمنع اندلاع حرب جديدة في غزة




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