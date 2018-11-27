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طوبا:اطلاق نار كثيف في القرية والشرطة وانقطاع الكهرباء



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شهدت بلدة طوبا مساء اليوم الثلاثاء اطلاق نار كثيف مما ادى الى حالة من الخوف والهلع بين الاهالي .


وجاء في بيان للشرطة أنها تلقت بلاغ عن اطلاق نار كثيف في طوبا مما ادى الى انقطاع الكهرباء, القوات هرعت للمكان وباشرت التحقيق ولا يوجد اصابات  .
طوبا:اطلاق نار كثيف في القرية والشرطة وانقطاع الكهرباء




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