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معتقلان اضافيان ( امرأة وشاب) على خلفية جريمة قتل يارا أيوب بالجش



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اعتقلت الشرطة الليلة  امراة 50 عاما وشابا 20 عاما من قرية الجش بشبهة ضلوعهما بقضية قتل الفتاة يارا ايوب.


وستنظر محكمة الصلح صباح غد الاربعاء بطلب الشرطة تمديد اعتقالهما .

وبذلك يرتفع عدد المعتقلين على ذمة التحقيق بالقضية الى اربعة اشخاص
معتقلان اضافيان ( امرأة وشاب) على خلفية جريمة قتل يارا أيوب بالجش




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