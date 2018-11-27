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صور - وقفات احتجاجية في عدة مدن وقرى عربية استنكارا للجربمة البشعة في الجش



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شارك العشرات من الاهالي في عدة قرى ومدن عربية (يافة الناصرة وحيفا وبسمة طبعون وكفرياسيف وغيرها) الليلة في وقفات احتجاجية استنكارا لجريمة قتل الطالبة يارا ايوب من الجش والنساء بشكل عام .


ورفع المتظاهرون شعارات منددة بالعنف بشكل عام وضد النساء بشكل خاص .

واستنكر المتظاهرون ظاهرة العنف وخاصة التي حصدت ارواح 11 امرأة وشابة عربية منذ بداية العام 2018 .




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