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مظاهرة في طمرة ضد جرائم القتل بحق النساء



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قامت مجموعة من الناشطات الاجتماعيات من مدينة طمرة مساء اليوم الثلاثاء بتنظيم وقفة احتجاجية ضد قتل النساء في أعقاب مقتل يارا ايوب ابنة 16 ربيعا من قرية الجيش وهي الضحية 11 لجرائم قتل النساء في المجتمع العربي منذ بداية العام الحالي



وكانت مجموعة من النساء قد دعت إلى مظاهرة الطارئة وبتعاون مع بلدية طمرة شارك فيها العديد من النساء والرجال والاطفال من بينهم رئيس البلدية سهيل ذياب ، مطالبين العمل على الحد من ظاهرة قتل النساء والعنف ضد المرأة والمطالبة بمعاقبة المجرمين ومحاسبة تقاعس الشرطة في معالجة الجرائم وتقديم المتهمين للمحاكمة هذا ويذكر ان المظاهرة الاحتجاجية كانت صامته وتم رفع الشعارات المنددة والاستياء والاستنكار




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