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صديقات المرحومة يارا ايوب من الجش: الخبر وقع علينا كالصاعقة ولم نستوعب بعد ان يارا رحلت عنا



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



 حالة من الرعب والصدمة يعيشها زملاء الطالبة يارا ايوب (16 عاما) من الجش ضحية جريمة القتل بعد فقدان اثارها لمدة 4 أيام .




وتسود المدرسة وطلابها وزملاء يارا فيها وصديقاتها حالة من الحزن الشديد والصدمة الكبيرة بعد الفادعة التي وقعت في القرية .

  وفي حديث للصنارة نت مع الطالبة مي شحادة من الجش وهي صديقة الطالبة المرحومة يارا يوب قالت :" ما حصل صدمة كبيرة جدا لبلد صغيرة مثل الجش".


واضافت  :"  وصلنا لوضع استهتار بحياة الانسان ، مجتمعنا بحاجة الى معالجة باسرع وقت  ممكن".


وتابعت :" نعزي العائلة واهل الجش عامة وندعو الشرطة للتحقيق والتوصل للجناة وتقديمهم للعدالة والمحاكمة باسرع وقت ممكن".



أما الطالبة مادلين حداد وهي ايضا صديقة الطالبة يارا وميلتها في المدرسة فقالت :" الخبر وقع علينا كالصاعقة ولم نستوعب بعد ان يارا رحلت عنا للابد ".



واضافت :" نتمنى ان تكون الحادثة الاخيرة وعلى القانون اخد مجراه".





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- شوشو عبد الرحمن
- عمر نصار

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