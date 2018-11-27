صديقات, المرحومة, يارا, ايوب, من, الجش:, الخبر, وقع, علينا, كالصاعقة, ولم, نستوعب, بعد, ان, يارا, رحلت, عنا,

حالة من الرعب والصدمة يعيشها زملاء الطالبة يارا ايوب (16 عاما) من الجش ضحية جريمة القتل بعد فقدان اثارها لمدة 4 أيام .

وتسود المدرسة وطلابها وزملاء يارا فيها وصديقاتها حالة من الحزن الشديد والصدمة الكبيرة بعد الفادعة التي وقعت في القرية .وفي حديث للصنارة نت مع الطالبة مي شحادة من الجش وهي صديقة الطالبة المرحومة يارا يوب قالت :" ما حصل صدمة كبيرة جدا لبلد صغيرة مثل الجش".واضافت :" وصلنا لوضع استهتار بحياة الانسان ، مجتمعنا بحاجة الى معالجة باسرع وقت ممكن".وتابعت :" نعزي العائلة واهل الجش عامة وندعو الشرطة للتحقيق والتوصل للجناة وتقديمهم للعدالة والمحاكمة باسرع وقت ممكن".أما الطالبة مادلين حداد وهي ايضا صديقة الطالبة يارا وميلتها في المدرسة فقالت :" الخبر وقع علينا كالصاعقة ولم نستوعب بعد ان يارا رحلت عنا للابد ".واضافت :" نتمنى ان تكون الحادثة الاخيرة وعلى القانون اخد مجراه".