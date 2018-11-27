فيديو وصور - الالاف يشاركون في جنازة الطالبة يارا أيوب بالجش ووالدتها تبكي وتصرخ : والله ملاك

شارك الالاف من أهالي الجش والمنطقة الليلة في مراسيم تشييع جثمان المرحومة الطالبة يارا ايوب (16عاما) ضحية جريمة القتل في الجش .

وانطلقت الجنازة من بيت عائلة المرحومة وسارت الجنازة في شوارع القرية يتقدمها فرق الكشاف التي عزفت لحن الوداع حزنا والما على رحيل يارا .وامام نعش ابنتها سارت الام الثاكل جميلة أيوب والتي كانت تشكو همها لله وتصرخ قائلة :" والله ملاك ، الله يرضى عليكي يما ، الله معك".وبعد الصلاة هلى جثمانها ووري الثرى في المقبرة الاسلامية في قرية الجش وسط بكاء المشيعين في أجواء حزينة .وكان قد استقبل المئات من اهالي الجش قبل قليل جثمان الطالبة المرحومة يارا ايوب (16 عاما) ضحية جريمة القتل .وانطلق الاهالي يرافقون السيارة التي تقل النعش بمسيرة كشفية حزينة وسط دموع وبكاء نحو بيت عائلة المرحومة يارا ايوب .