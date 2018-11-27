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فيديو وصور - الالاف يشاركون في جنازة الطالبة يارا أيوب بالجش ووالدتها تبكي وتصرخ : والله ملاك



  |   خطاب نصار وموسى بصول   |   اضافة تعليق



شارك الالاف من أهالي الجش والمنطقة الليلة في مراسيم تشييع جثمان المرحومة الطالبة يارا ايوب (16عاما) ضحية جريمة القتل في الجش .


وانطلقت الجنازة من بيت عائلة المرحومة وسارت الجنازة في شوارع القرية يتقدمها فرق الكشاف التي عزفت لحن الوداع حزنا والما على رحيل يارا .

وامام نعش ابنتها سارت الام الثاكل جميلة أيوب والتي كانت تشكو همها لله وتصرخ قائلة :" والله ملاك ، الله يرضى عليكي يما ، الله معك".

وبعد الصلاة هلى جثمانها ووري الثرى في المقبرة الاسلامية في قرية الجش وسط بكاء المشيعين في أجواء حزينة .

وكان قد استقبل المئات من اهالي الجش قبل قليل جثمان الطالبة المرحومة يارا ايوب   (16 عاما) ضحية جريمة القتل .


وانطلق الاهالي يرافقون السيارة التي تقل النعش بمسيرة كشفية حزينة وسط دموع وبكاء نحو بيت عائلة المرحومة يارا ايوب .







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