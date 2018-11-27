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كم ينفق الروس على الهدايا في أعياد رأس السنة؟



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



مع اقتراب فترة أعياد رأس السنة، نشر موقع "لايف" الروسي نتائج إحصائية بينت كم ينفق المواطن الروسي لشراء هدية لشخص مقرب منه في هذه الفترة من العام.



وبينت نتائج الإحصائية أن نحو 9% من سكان روسيا ينفقون أكثر من 300 دولار لشراء الهدايا إلى شخص مقرب في فترة عيد الميلاد ورأس السنة، بينما ينفق 7% من الناس هناك قرابة الـ 300 أو أقل بقليل.


كما اتضح أن نحو 16% من مواطني روسيا ينفقون ما بين 150 و300 دولار لهذا الغرض، و25% منهم ما بين 50 إلى 90 دولار تقريبا، و25% يخصصون ما بين 33 و50 دولارا لهذا الغرض، 15% أقل من 33 دولار.


وحول الأشياء التي يفضل الناس إهداءها لأصحابهم والمقربين، أكد نحو ثلث المشاركين بالإحصائية أنهم يفضلون إهداء أحبائهم أشياء بسيطة ومفيدة، في حين أكدت نسبة أقل أنها تفضل إهداء الملابس والإكسسوارات،  ونحو 7% من المشاركين قالوا إنهم يحبون إهداء الهواتف والإلكترونيات، بينما فضل 5% أن يهدوا أحباءهم تذاكر لحفلات أو مسرحيات فنية، أو رحلات سياحية.




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