يتصدّر الفنان اللبناني ​سعد رمضان​ قائمة الأكثر مشاهدة عبر موقع يوتيوب بعد طرح كليب أغنيته المنفردة الجديدة "شو محسودين" والذي اعتمد فيه أسلوب الفيديو ليريكس .

وحافظت على المرتبة الثانية بنسبة 756 ألف مشاهدة خلال ثلاثة أيّام فقط. ونالت عدداً كبيراً من التعليقات المشيدة بجمال الأغنية التي كتبها ​علي المولى​ ولحنّها ​جاد قطريب​ ووزّعها ​جيمي حداد​.يذكر ان الفنان سعد رمضان شارك مؤخراً في الدورة الـ27 من ​مهرجان الموسيقى العربية​ التي أقيمت مؤخراً بدار الأوبرا المصرية حيث قدّم باقة من أجمل أغنياتها المميزة.