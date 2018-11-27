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سعد رمضان يتصدر قائمة الأكثر مشاهدة بأغنيته "شو محسودين"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يتصدّر الفنان اللبناني ​سعد رمضان​ قائمة الأكثر مشاهدة عبر موقع يوتيوب بعد طرح كليب أغنيته المنفردة الجديدة "شو محسودين" والذي اعتمد فيه أسلوب الفيديو ليريكس .



وحافظت على المرتبة الثانية بنسبة 756 ألف مشاهدة خلال ثلاثة أيّام فقط. ونالت عدداً كبيراً من التعليقات المشيدة بجمال الأغنية التي كتبها ​علي المولى​ ولحنّها ​جاد قطريب​ ووزّعها ​جيمي حداد​.


يذكر ان الفنان سعد رمضان شارك مؤخراً في الدورة الـ27 من ​مهرجان الموسيقى العربية​ التي أقيمت مؤخراً بدار الأوبرا المصرية حيث قدّم باقة من أجمل أغنياتها المميزة.




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