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نصيحة لمن يريدون عمرا طويلا.. والسر مع الحيوانات



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشفت دراسة سويدية حديثة، أن تربية الحيوانات تساعد على إطالة العمر الإنسان وحمايته من الإصابة بأمراض القلب والجلطة.



وأوضحت الدراسة، التي أجراها باحثون من جامعة أوبسالا السويدية على مدى 12 عاما، أن تربية الحيوانات يعود بمنافع صحية عدة ولا يقتصر على التسلية.


وأظهر البحث، الذي شمل عينة من 3.4 مليون شخص تتراوح أعماره بين 40 و80، أن من يربون الكلاب أقل عُرضة للوفاة المبكرة بنسبة 20 بالمئة.


وأضافت النتائج أن من يربون الكلاب أقل عرضة للوفاة من جراء الإصابة بالجلطة بنسبة 23 بالمئة، وفق ما نقل موقع "شوزن إلبو".


ووجدت الدراسة أن تربية الحيوانات أكثر فائدة وسط غير المتزوجين، فهذه الفئة أقل عرضة للوفاة المبكرة بنسبة 36 بالمئة، ويكمن سر هذا التأثير في العاطفة التي تضيفها الكائنات إلى حياة من يعانون الوحدة.


ويقول الباحث في مركز كيونغ الطبي الجامعي بسيول، كيم جين باي، إن الكلاب تمنح من يربونها هدوء نفسيا، مما يؤدي إلى تخفيف التوتر في القلب وتصبح هذه العضلة أكثر قوة أثناء الخروج للمشي بشكل جماعي مع الحيوان.


في المقابل، كشفت الدراسة أن القطط أقل فائدة من الناحية الصحية فهي لا تشجع أصحابها على المشي لمسافة طويلة فيضطرون إلى ملاعبتها داخل البيت.




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