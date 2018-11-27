مع تزايد الأنباء بشأن رحيل نجم الكرة البرازيلي نيما ردا سيلفا، من نادي باريس سان جرمان، ذكرت تقارير صحفية أن النادي الفرنسي حدد موعد وملامح الصفقة المرتقبة لانتقاله.

وأوضح موقع "كالشيو ميركاتو"، أن نيمار كان قد أبدى رغبته خلال الفترة الماضية، في مغادرة الدوري الفرنسي، ومحاولة الفوز بدوري الأبطال مع ناد آخر.وأضاف الموقع، أن هناك اتفاقا بين نيمار وسان جرمان، لانتقال اللاعب من النادي في يوليو 2019، مقابل مبلغ 200 مليون يورو.وترجح تقارير صحفية عودة نيمار إلى الدوري الإسباني، إلا أن الوجهة لا تزال محل جدل، إذ يسعى كل من برشلونة وريال مدريد إلى ضم النجم البرازيلي إلى صفوفهما.يذكر أن نيمار فاجأ الجميع في صيف 2017، بالرحيل عن نادي برشلونة والانتقال لصفوف نادي باريس سان جرمان الفرنسي مقابل 222 مليون يورو، في أغلى صفقة بتاريخ كرة القدم.وتألق نيمار برفقة نادي برشلونة، الذي استمر بين صفوفه لأربعة مواسم كاملة، حقق خلالها العديد من الألقاب المهمة، أبرزها السوبر الإسباني، والليغا والسوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية، ودوري أبطال أوروبا، وكأس ملك إسبانيا.