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لحظات دافئة تجمع سيرين عبدالنور بابنها كريستيانو.. صور



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



شاركت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور جمهورها بمجموعة صور جمعتها بطفلها ” كريستيانو”، في لحظات أمومة خاصة.



الفنانة اللبنانية ظهرت في الصور التي نشرتها على خاصية “ستوري” بحسابها الخاص على موقع “انستجرام” وهي تلاعب طفلها بمرح وحنان شديد، فيما ظهرت ابنتها الكبرى “تاليا” في إحدى الصور معهما دون أن تظهر ملامح وجهها.


يذكر أن  سيرين،عبدالنور كانت قد رزقت بمولودها كريستيانو، في شهر مارس الماضي، لينضم إلى أسرتها المكونة من ابنتها تاليا، وزوجها رجل الأعمال اللبناني فريد رحمة.


واحتفلت سيرين مؤخرا بمناسبة خاصة تخص طفلها لتضع نفسها في المقدمة حيث لم يحتفل أحد بتلك المناسبة من قبل، والمناسبة هي ظهور أول سن لطفلها كريستيانو، وذلك في جو عائلي بمشاركة زوجها رجل الأعمال فريد رحمة.


سيرين شاركت متابعيها عبرخاصية ستوري على موقع «إنستجرام»، بمقطع فيديو للاحتفال والضيافة التي جهزتها في هذه المناسبة، وهي عبارة عن قمح بسكر، وجيلاتي للأطفال على شكل أسنان.


كما زينت الطاولة باللعب الخشبية على شكل حصان وبالونات طائرة، إضافة إلى بالون صغير أزرق اللون كتب عليه «طلع السنون».


 وفي مقطع آخر حاولت عبد النور تصوير السن الصغيرة، إلا أنها لم تتمكن من ذلك لصعوبة فتح فم ابنها، وعلقت عليه بطرافة قائلة: «قربت بدي صور السن بس كان أكل التلفون».




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