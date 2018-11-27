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باريس سان جيرمان يسمح برحيل نيمار



  |   وكالات   |   اضافة تعليق




قررت إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي السماح لنجمها البرازيلي نيمار دا سيلفا، بالرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.


ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن المهاجم البرازيلي متفق مبدئيا مع الباريسيين بما يلزم الفريق الفرنسي بالسماح له بالرحيل، إذا جاءه عرض من فريق إسباني بقيمة 200 مليون يورو.


وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد وغريمه برشلونة، سيتنافسان بشراسة للظفر بخدمات نيمار، الذي سبق له الدفاع عن ألوان البارسا، قبل انضمامه لسان جيرمان صيف 2017 في صفقة قياسية بلغت قيمتها 222 مليون يورو.


من جهته، ذكر موقع "Don Balon" أن نيمار أبدى استعداده لحمل قميص ريال مدريد، ولكنه اشترط رحيل قائد الفريق سيرخيو راموس.




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