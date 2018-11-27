تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-17 22:16:06 عكا:تظاهرة نسائية ضد العنف والجريمة |  2018-12-17 22:10:50 كلوب: متحمس لمواجهة بايرن ميونخ |  2018-12-17 22:06:16 الأمم المتحدة تتبنى ميثاقا ينص على اعادة اللاجئين لبلدانهم |  2018-12-17 22:01:25 انطلاق مهرجان ليالي الميلاد في مدينة نتسيرت عيليت |  2018-12-17 21:58:04 اللد:اطلاق نار على متجر دون وقوع اصابات |  2018-12-17 21:54:50 الاحتفال باضاءة شجرة الميلاد في كفركنا بمشاركة واسعة |  2018-12-17 20:00:07 نتنياهو سيسافر للبرازيل لبحث ملف نقل السفارة |  2018-12-17 18:37:45 هل "وسوسة" الأمهات وراء مرض أطفالهن؟ |  2018-12-17 18:33:18 تقديم تصريح مدع عام ضد 3 شبان بالاعتداء على شاب من عين نقوبا |  2018-12-17 18:19:06 ضبط طيور محمية بقيمة مليون شيقل لدى مواطن في المركز |  2018-12-17 18:14:52 بلدية بيت لحم تستكمل تحضيراتها لاستقبال الأعياد المجيدة |  2018-12-17 18:10:25 المتابعة تعقد اجتماعا طارئا وتقر مظاهرة قطرية يوم الجمعة في اللد |  2018-12-17 16:14:57 ام الفحم:مدير قاعة افراح يقوم بهدمها بعد ان تلقى أمر هدم بسبب عدم وجود ترخيص |  2018-12-17 16:11:40 استطلاع: نتنياهو هو رئيس الوزراء القادم |  2018-12-17 14:29:03 روسيا تكذّب ادعاءات إسرائيل بتدميرها مفاعلا نوويا في سوريا عام 2007 |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

هل تفقد الفواكه قيمتها الغذائية عند تحويلها لعصائر؟



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تحتوي الفواكه على العديد من الفيتامينات والمعادن الهامة لصحة الجسم وبنائه، وقد نتناولها في صورتها الطبيعية أو تحويلها إلى عصائر، فهل تفقد قيمتها الغذائية عند عصرها؟قالت الدكتورة داليا النبهاوي، أخصائي التغذية العلاجية وعضو فريق"Bloom - The Diet Experts" بمراكز In Shape، إن العصائر الطازجة تعتبر وجبة غذائية مفيدة، ومن التوصيات العلمية الحصول على عصائر طبيعية ما بين كوب ونصف إلى كوبين يوميًا.



أوضحت النبهاوي، إنه في حالة تحول الفاكهة إلى عصير وخلط أكثر من ثمرة مع بعضها البعض لا يحدث تغيرًا كبيرًا في القيمة الغذائية، إلا إذا خُزِّنت فترة طويلة، مؤكدة أن مزج ثمار الفاكهة يغير نسيجها ومظهرها بشكل أساسي لكنه لا يتسبب في فقدان القيمة الغذائية.


نصحت النبهاوي بتقليل وقت تخزين الفواكه، سواء كانت مخلوطة أم لا، ما يساعد في الحفاظ على فائدتها لفترة أطول، مشيرة إلى أن أوقات التخزين الطويلة تعمل على ضعف القيمة الغذائية والإخلال بالفوائد والفيتامينات، مشيرة إلى دراسات أظهرت أن ما بين 5 لـ25% من فيتامين c قد يُفقد حين تُقطع الفاكهة التي تحتويه عقب تخزينها 6 أيام فأكثر.


قدمت أخصائي التغذية العلاجية مجموعة من النصائح للحصول على مستويات مثالية من القيمة الغذائية للفواكه والعصائر الطبيعية، وهي:


- لا نطبخ ثمار الفاكهة وتعريضها للحرارة الشديدة، لأن بعض الفواكه حساسة للحرارة ومن المحتمل أن تفقد قيمتها الغذائية بمجرد تعرضها للحرارة.


- تخزين العصائر ذات ثمار ممزوجة لفترة قصيرة حتى تستطيع الحفاظ على فوائدها كاملة في تلك المدة.


- تجنب غسل قطع الفاكهة المقشرة أو المقطعة بالماء حتى لا تمتصه وتفقد قيمتها، فمثلًا فيتامينات B وC قابلة للذوبان في الماء.




كلمات متعلقة

هل, تفقد, الفواكه, قيمتها, الغذائية, عند, تحويلها, لعصائر؟,

تابعونــا

هل "وسوسة" الأمهات وراء مرض أطفالهن؟ هل "وسوسة" الأمهات وراء مرض أطفالهن؟ 2018-12-17 | 18:37:45

يعاني عدد قياسي من الأطفال من الحساسية الغذائية في العالم، مع زيادة بنسبة 50% بين...

حقيقة الشاي الأخضر.. 8 خصائص فاصلة حقيقة الشاي الأخضر.. 8 خصائص فاصلة 2018-12-17 | 14:30:00

يعالج الشاي الأخضر، أحد المشروبات الساخنة الأكثر شيوعا، العديد من المشكلات...

الكركم.. 6 فوائد رائعة للبشرة الكركم.. 6 فوائد رائعة للبشرة 2018-12-17 | 12:15:18

تحلم النساء على الدوام بالحصول على بشرة صحية نابضة بالحياة، وحتى الرجال يرغبون في...

العلم يحذر: لا تضع محفظتك بالجيب الخلفي العلم يحذر: لا تضع محفظتك بالجيب الخلفي 2018-12-17 | 08:31:43

يفضل أغلبية الرجال وضع المحفظة في الجيب الخلفي للبنطلون، ثم يجلسون على الكرسي...

طول فترة الرضاعة الطبيعية يقلل أمراض الكبد طول فترة الرضاعة الطبيعية يقلل أمراض الكبد 2018-12-16 | 22:30:34

تشير دراسة أميركية إلى أن الأمهات اللائي يرضعن أولادهن بشكل طبيعي ستة أشهر أو...

لحمايتك من البرد والإنفلونزا.. عليك بهذه الأطعمة لحمايتك من البرد والإنفلونزا.. عليك بهذه الأطعمة 2018-12-16 | 10:46:53

لحمايتك من البرد والإنفلونزا خلال فصل الشتاء عليك بتناول عدة أطعمة ومشروبات تزيد...

لقاح الإنفلونزا يقلل خطر الوفاة مبكرا لقاح الإنفلونزا يقلل خطر الوفاة مبكرا 2018-12-16 | 08:13:49

تشير دراسة دنماركية إلى أن الأشخاص المصابين بفشل في القلب، ويتم حقنهم بلقاح مضاد...

طريقة تدخلك في نوم عميق بدقيقتين طريقة تدخلك في نوم عميق بدقيقتين 2018-12-15 | 15:04:02

هل تعاني من #الأرق؟ هل تستغرق وقتاً طويلاً في الفراش ليلا قبل أن تغط في نوم عميق؟...

حجم بؤبؤ العين يتغير بشكل غير طبيعي مع الإجهاد حجم بؤبؤ العين يتغير بشكل غير طبيعي مع الإجهاد 2018-12-15 | 08:25:02

اكتشف باحثون أن حجم بؤبؤ العين يتغير بطريقة واضحة عندما نضطر لمواجهة مهام متعددة...

"ملعقة تراب" بجانب الطعام.. ماذا تفعل في الجسم؟ "ملعقة تراب" بجانب الطعام.. ماذا تفعل في الجسم؟ 2018-12-14 | 15:02:35

بينما يتلهف الباحثون عن جسد رشيق إلى الحمية الغذائية بكافة أنواعها، تنصح دراسة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اعمال مشينة قاصر جسر الزرقاء مشتبه شاب تمديد اعتقال شرطة محكمة منطقة كلب قرية الجش مصاب داء الكلب وزارة الصحة تحذر المواطنين أورط وادي سلامة تخرج حفل تخريج الفوج ال 13 طلابها مدرسة قرية الخليل اتهام شبان القدس اختطاف قتل يهودي تخطيط لائحة حرائق استنفار الاطفاء شمال قوات طواقم جو حار اشعة الشمس مكابي تل ابيب طالب طواطخة انتقال التوقيع 4 مواسم فريق اللاعب طالب يطعن اخرا ام الفحم ألة حادة شجار جدال تطور بينهما توقيف المشتبه الشرطة مهران خالدي الناصرة داعش السجن العراق المحاربة ضمن صفوف تنظيم اصيب ميماس عريس مروان برغوثي ميماس عيد الحي دخول اسرئايل الطيرة المشاركة عرس اصابتان خطيرتان حادث طرق مروع لهافيم مفترق شاحنتين رهط اصابة خطيرة اصابتان اصابتين عامل سقط ارتفاع شاهق بات يام ورشة بناء مستشفى حادث عمل اصابة عامل جراح حرجة خطيرة فلسطيني ورشة بناء كفر قاسم الشرطة مستشفى مصرع عامل هلال عزايزة طالب تمريض مستشفى شيبا تل هشومير انتحال شخصية طبيب جندي سكان شمال البلاد شاب الجيش الاسرائيلي داعش تنظيم ارهابي سوريا 6 اشهر وفاته أمين شعبان سائق سيارة الاجرة من اللد نل ابيب تلد طفل مولود
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com