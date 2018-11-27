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نتنياهو سيزور تشاد قريبا وسيعلن هناك عن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



إلتقى رئيس الوزراء نتنياهو صباح اليوم في مكتبه بأورشليم الرئيس التشادي إدريس ديبي وبحث معه التهديدات المشتركة للبلدين ومكافحة الإرهاب. 



كما بحث مع الرئيس ديبي توسيع رقعة التعاون بين البلدين في مجالات الزراعة ومكافحة الإرهاب وحماية الحدود والتكنولوجيا والطاقة الشمسية والمياه والصحة وإلخ.




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