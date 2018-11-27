جلسة, عمل, في, بلديّة, النّاصرة, مع, ادارة, مستشفى, النّاصرة, (الانجليزي),

قام مدير مستشفى النّاصرة (الانجليزي) د. فهد حكيم يرافقه المدير المالي وسيم دبيني وعدد من الأطباء في المستشفى بعقد جلسة عمل مع رئيس بلديّة النّاصرة السيّد علي سلّام وكبار موظفيه.في البداية قدّم د. فهد حكيم التهاني والتبريكات لرئيس بلديّة النّاصرة السيّد علي سلّام لفوزه في الانتخابات الأخيرة متمنيًّا له النجاح في عمله ومهامه كرئيس لبلديّة النّاصرة وتحقيق كافة المشروعات الّتي ينوي البدء بها في هذه الدورة.في الاجتماع طرح مدير المستشفى عدة أمور تخص المستشفى الانجليزي منها اضافة بنايات جديدة وتطويره طالبًا الدّعم من رئيس البلديّة كان ذلك من خلال دوائر وأقسام البلديّة , خاصّةً دائرة الهندسة والبناء والتنظيم وكذلك من خلال توجهه الى الوزارات والمكاتب الحكوميّة ذات الصلة منوهًا أنّهم يطالبون بدعم المستشفى الانجليزي بنفس الدعم الّذي تقدّمه الحكومة للمستشفيات في الوسط اليهودي.رئيس البلديّة أكّد أنّ المستشفى الانجليزي والمستشفيات الاخرى في النّاصرة كانوا دائمًا ذخرًا لمدينة النّاصرة والبلديّة تعتز بهذه المؤسسات وتدعمها ذلك أنّها تلبي حاجات الأهل الطبيّة في النّاصرة ومحيطها وأنّه ليس صدفة أن يتواجد في الجلسة مدراء الدّوائر ذات الصلة بالبناء والتطوير والعمل الاجتماعي.واكّد انّ ملف التطوير في المستشفى واضافة البنايات سيلاقي الاهتمام المناسب بحيث يتم معالجته في أسرع وقت لأهميّة الموضوع وحرص البلديّة على دعمالمؤسسات النصراويّة الّتي تقوم بعمل يفيد المجتمع ويخدم أبنائه.في نهاية اللقاء قدّم د. فهد حكيم هديّة رمزيّة لرئيس البلديّة بمناسبة فوزه بالرئاسة مجدّدًا.