غدًا, حفل, افتتاح, فرع, مزراحي-, طفحوت, في, شفاعمرو,

استمرارًا لاستراتيجية نمو بنك مزراحي- طفحوت، ومن ضمن ذلك تعميق نشاطه في الوسط العربي من خلال افتتاح فروع جديدة، سيجري غدًا الأربعاء الموافق 2018/11/28 حفل افتتاح فرع شفاعمرو بحضور رئيس إدارة البنك موشيه فيدمان، مدير عام البنك إلداد فرشر، مدير القطاع الخاص والفروع يسرائيل انجل، بالإضافة الى حضور رئيس بلدية شفاعمرو عرسان ياسين، مدير لواء الشمال أفشالوم بوسقيله ومدير الفرع روني صافية، وجمهور واسع من الضيوف والشخصيات الاعتبارية ورجال الأعمال من المدينة وقضائها.ويدعو بنك مزراحي طفحوت زبائن جميع البنوك في شفاعمرو وقضائها للانتقال الى مزراحي طفحوت للاستفادة من معايير مصرفية تجارية وشخصية رفيعة الى جانب الخدمات الديجيتالية المتطورة.تؤمن إدارة وموظفو فرع شفاعمرو، كما في كل فروع مزراحي طفحوت، بأن لكل إنسان يوجد إنسان في البنك، حيث يقدمون للزبائن مختلف الخدمات المصرفية الأكثر مهنيّة، بما يشمل الخدمة الشخصية والمعاملة الإنسانية، وبالسرعة المطلوبة.ويشدّد إلداد فرشر، مدير عام بنك مزراحي طفحوت، على أهمية الإنسان في البنك وعلى المعاملة الشخصية والإنسانية التي يمنحها البنك لجميع الزبائن، قائلا: "بالطبع، يوجد للتكنولوجيا مكان في الخدمة المصرفية، ولكن نحن نؤمن بأنها يجب أن تدعم العلاقة الشخصية بين موظف البنك والزبون، لا أن تشكل بديلا له. المصرفية الشخصية المتبعة في مزراحي طفحوت تتيح لكم الاستفادة من خدمات ناجعة، مهنية وعينية مصحوبة بمعاملة إنسانية وملاءمة دقيقة لاحتياجاتكم".