شرطة الجنوب - حققنا ببلاغ حول شبهات بقيام طلاب مدرسة ثانوية (15 عاما) بعلاقة جنسية مع طالبة 14 عاما

اعلنت شرطة الجنوب اليوم الثلاثاء انها تحقق في ملابسات شبهات مشاركة فتيان قاصرين بعلاقة جنسية من فتاة قاصر في منطقة الجنوب.

وفي بيان صدر عن الشرطة بهذا الشأن , اشارت الشرطة الى ان التحقيق في القضية بدأ قبل عدة اسابيع بعد تلقيها بلاغا حول قيام طلاب مدرسة ثانوية اقل من 15 سنة , بعلاقة جنسية مع طالبة قاصر 14 عاما.واكدت الشرطة انها باشرت التحقيق حينها ونقلت تقريرها لكل الجهات المختصة .وتم تحويل مواد التحقيق لفحص النيابة واتخاذها القرار بهذا الشأن.