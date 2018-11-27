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شرطة الجنوب - حققنا ببلاغ حول شبهات بقيام طلاب مدرسة ثانوية (15 عاما) بعلاقة جنسية مع طالبة 14 عاما



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



اعلنت شرطة الجنوب اليوم الثلاثاء انها تحقق في ملابسات شبهات مشاركة فتيان قاصرين بعلاقة جنسية من فتاة قاصر في منطقة الجنوب.


وفي بيان صدر عن الشرطة بهذا الشأن , اشارت الشرطة الى ان التحقيق في القضية بدأ قبل عدة اسابيع بعد تلقيها بلاغا حول قيام طلاب مدرسة ثانوية اقل من 15 سنة , بعلاقة جنسية مع طالبة قاصر 14 عاما.

واكدت الشرطة انها باشرت التحقيق حينها ونقلت تقريرها لكل الجهات المختصة .

وتم تحويل مواد التحقيق لفحص النيابة واتخاذها القرار بهذا الشأن.




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