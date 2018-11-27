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تمديد اعتقال أب وابنه من الجش 9 أيام بشبهة ضلوعهما في جريمة قتل الطالبة يارا ايوب من الجش



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



مددت محكمة الصلح في الناصرة اليوم، الثلاثاء، اعتقال، شاب (28 عاما) ووالده (53 عاما)  من الجش المشتبهان  بالضلوع بجريمة قتل الفتاة يارا أيوب (16 عاما) من قرية الجش.



وتم تمديد اعتقال الكشتبهين 9 ايام على ذمة التحقيق , اي ليوم الأربعاء المقبل الموافق 05.12.2018.


واعتقلت الشرطة الشاب ووالده، أمس، على ذمة التحقيق في ملابسات الجريمة، واستصدرت أمرا منع نشر تفاصيل التحقيق. 

وفي حديث للصنارة نت مع المحامي باسل فلاح محامي الدفاع عن المعتقلين قال :" موكلي اعتقل السبت والجثة وجدت الاثنين في مكان تم تفتيشه قبل بيومين ، من احضر الجثة وموكلي رهن الاعتقال ؟


ونفى المحامي فلاح أن تكون هناك صلة لهما بجريمة القتل، حيث أنكر كل التهم المنسوبة إلى الشاب المشتبه بالقتل، كما أنه لا يعلم سبب اعتقال الوالد.



وأضاف أن علاقة صداقة ومتينة ربطت بين العائلتين وهي ممتدة منذ سنوات طويلة، وأن نبأ اختفاء المرحومة ثم العثور على جثتها وقع كالصاعقة على العائلتين وشكل صدمة لهما.




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