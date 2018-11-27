شاهدوا - اعتقال عشرات المشتبهين بتجارة المخدرات في يافا وضبط مخدرات ومال وسيارات ووسائل قتالية

نجحت الشرطة مؤخرا عن طريق زرع عميل تابع لها في اوساط مشتبهين بتجارة المخدرات في يافا - تل ابيب , بالايقاع بعشرات المشتبهين بتجارة المخدرات , حيث ابرم العميل الشرطي عدة صفقات مع مشتبهين لبيع المخدرات .واشارت الشرطة الى ان العميل الشرطي أبم صفقات شراء مخدرات من مشتبهين في يافا واشترى منهم كميات من المخدرات من انواع كوكائين واكستازي وحشيش .وقدرت قيمة المخدرات التي تم شراؤها من قبل عميل الشرطة بحوالي مليون شيكل .وخلال الفترة التي عمل فيها العميل الشرطي السري , نجح بالكشف عن "تجارة" تزييف عملات , حتى انه استلم اوراقا نقدية مزيفة بمبلغ حوالي 20 الف شيكل والتي كانت معدة لنشرها وتوزيعها في الاسواق لخداع المواطنين .وخلال الفترة تم جمع ادلة ضد عشرات المشتبهين , واليوم صباحا داهمت قوات كبيرة من الشرطة بيوت المشتبهين وخلال مداهمة الاماكن والبيوت تم ضبط مخدرات , ووسائل قتالية , ومبالغ من المال وسيارات حيث ستطلب الشرطة مصادرتها .