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الجش تشيع جثمان ابنتها يارا ايوب الليلة في العاشرة مساء



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



ال ايوب ومحمود واقاربهم في الجش وترشيحا ينعون اليكم خبر وفاة ابنتهم المرحومة يارا ايوب ابنة ال16 ربيعا ،والتي توفيت بالامس .


وسيشيع جثمانها الطاهر الى مثواه الاخير في تمام الساعة العاشرة مساء.


وسينطلق موكب الجنازة من المركز الجماهيري في البلدة الى المقبرة الاسلامية في الجش (مدخل القرية).




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