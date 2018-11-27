وضع البيت الأبيض زينة عيد الميلاد، لكن اختيار السيدة الأولى لم يحظ باستحسان مستخدمي الإنترنت.

وسخر المستخدمون عبر شبكات التواصل الاجتماعي من أشجار ميلانيا ترامب لعيد الميلاد، والتي جاءت باللون الأحمر بشكل كامل، وغيرها من الديكورات "الشريرة" غير المعتادة.وشاركت ميلانيا صورا وفيديو لزينتها للعام 2018، خلال فترة الأعياد، قائلة إن المنزل "يتألق".وفي كل عام، يقوم فريق من موظفي البيت الأبيض والمتطوعين بتزيين قاعات منزل الرئيس الأمريكي، وقد صممت ميلانيا ديكورات عيد الميلاد لهذا العام والتي كان موضوعها "الكنوز الأمريكية".لكن جهود السيدة الأولى لم تنل إعجاب الجميع، حيث تلقت انتقادات كبيرة عبر الشبكات الاجتماعية، ووصفت الأغلبية الأشجار بأنها "أشجار دماء"، ترمز حسب اعتقاد المتابعين إلى أن السيدة الأولى تبدو "شريرة"، وأن الزينة لا تتوافق مع فترة الاحتفالات.في المقابل، لم تفوت ميلانيا الفرصة للترويج لحملة "كن أفضل"، والتي تستهدف الشباب الأمريكي وتدعو إلى مكافحة التنمّر عبر الإنترنت واستخدام المخدرات.وعلى الرغم من أن ردود الفعل بشأن الزينة لم تكن إيجابية على جميع الأصعدة، إلا أن هناك مجموعة من التغريدات التي تحمل بعض المرح والمزاح.