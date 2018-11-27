تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-17 22:16:06 عكا:تظاهرة نسائية ضد العنف والجريمة |  2018-12-17 22:10:50 كلوب: متحمس لمواجهة بايرن ميونخ |  2018-12-17 22:06:16 الأمم المتحدة تتبنى ميثاقا ينص على اعادة اللاجئين لبلدانهم |  2018-12-17 22:01:25 انطلاق مهرجان ليالي الميلاد في مدينة نتسيرت عيليت |  2018-12-17 21:58:04 اللد:اطلاق نار على متجر دون وقوع اصابات |  2018-12-17 21:54:50 الاحتفال باضاءة شجرة الميلاد في كفركنا بمشاركة واسعة |  2018-12-17 20:00:07 نتنياهو سيسافر للبرازيل لبحث ملف نقل السفارة |  2018-12-17 18:37:45 هل "وسوسة" الأمهات وراء مرض أطفالهن؟ |  2018-12-17 18:33:18 تقديم تصريح مدع عام ضد 3 شبان بالاعتداء على شاب من عين نقوبا |  2018-12-17 18:19:06 ضبط طيور محمية بقيمة مليون شيقل لدى مواطن في المركز |  2018-12-17 18:14:52 بلدية بيت لحم تستكمل تحضيراتها لاستقبال الأعياد المجيدة |  2018-12-17 18:10:25 المتابعة تعقد اجتماعا طارئا وتقر مظاهرة قطرية يوم الجمعة في اللد |  2018-12-17 16:14:57 ام الفحم:مدير قاعة افراح يقوم بهدمها بعد ان تلقى أمر هدم بسبب عدم وجود ترخيص |  2018-12-17 16:11:40 استطلاع: نتنياهو هو رئيس الوزراء القادم |  2018-12-17 14:29:03 روسيا تكذّب ادعاءات إسرائيل بتدميرها مفاعلا نوويا في سوريا عام 2007 |

الرئيسية | فن عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

مدبّرة منزل براد بيت وأنجلينا جولي تكشف أسرار إنفصالهما



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



لاتزال قضية طلاق الممثل العالمي ​براد بيت​ والممثلة العالمية ​أنجلينا جولي​ لم تصل إلى خواتيمها في ظلّ ما رافقها من مشاكل بينهما على كثير من الأمور أهمها حضانة الأطفال.

ومؤخراً وفي الحديث عن أسباب هذا الإنفصال الذي أتى بعد سنوات من الزواج والحب، كشفت مدبّرة منزل الثنائي عن الكثير من الأسرار حوله.

 وجاء حديثها هذا من خلال صفحات كتاب ألّفه إيان هالبرين تحت عنوان “برانجيلينا: القصة الحقيقية لبراد بيت وأنجلينا جولي”.



ونشرت صحيفة “بوليك” عن لسانها قولها أن المشاكل كانت عميقة بين براد بيت وأنجلينا جولي على مدار اليوم وبشكل متواصل، لافتة إلى أنّ الأخيرة أصيبت بالاكتئاب لعدم شعورها بالاستقرار بين المنزل والعمل، إضافة إلى أنّ أنجلينا كانت غيورة بشكل كبير، حيث كانت تكره أن ترى براد بيت يجني المال أكثر منها.


وأضافت أنّ أنجلينا كانت دائماً تتّهِم “بيت” بالخيانة، كما أنّ نجلهما كان في حالة سيئة دائماً لعدم اهتمام والده به بالقدر الكافي.




كلمات متعلقة

مدبّرة, منزل, براد, بيت, وأنجلينا, جولي, تكشف, أسرار, إنفصالهما,

تابعونــا

بوتن يدعو للسيطرة على موسيقى "الراب" بوتن يدعو للسيطرة على موسيقى "الراب" 2018-12-16 | 13:17:00

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، قادة الثقافة في البلاد إلى ابتكار وسيلة للسيطرة...

صور.. حفل زفاف أسطوري لنجمة بوليود بريانكا شوبرا صور.. حفل زفاف أسطوري لنجمة بوليود بريانكا شوبرا 2018-12-05 | 08:29:27

بعد عقد قرانهما في قصر عميد بهوان في جودبور، تتواصل احتفالات نجمة بوليود وملكة...

كيم كارداشيان وزوجها كانيي في حفل افتتاح المسرحية الموسيقية "ذا شير شو" كيم كارداشيان وزوجها كانيي في حفل افتتاح المسرحية الموسيقية "ذا شير شو" 2018-12-04 | 18:30:55

كيم كارداشيان وزوجها كانيي ويست حضرا حفل افتتاح المسرحية الموسيقية "ذا شير شو" في...

الامير ويليام عارض زواج هاري من ميغان الامير ويليام عارض زواج هاري من ميغان 2018-12-04 | 13:59:50

نشرت إحدى الصحف العالمية العديد من الأمور المخبأة في حياة العائلة المالكة في...

مصور شهير يكشف سرا خطيرا عن مقتل الاميرة ديانا مصور شهير يكشف سرا خطيرا عن مقتل الاميرة ديانا 2018-11-30 | 13:10:54

خرج مصور المشاهير، دارين ليونز، الملقب بـ "ملك الباباراتزي"، عن صمته وقال انه لا...

بوينغ 747 لـ كيم كارداشيان وزوجها فقط. ! بوينغ 747 لـ كيم كارداشيان وزوجها فقط. ! 2018-11-29 | 14:07:01

ترك مغني الراب كانييه ويست وزوجته نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان متابعيهما...

بيلا حديد تتحدى السلطات الاماراتية في الصحراء بيلا حديد تتحدى السلطات الاماراتية في الصحراء 2018-11-28 | 13:45:02

إستغلت عارضة الأزياء العالمية من أصول فلسطينية ​بيلا حديد​ تواجدها في دولة...

نجم بوليوود “​أميتاب باتشان​” يسدد ديون مزارعي منطقته نجم بوليوود “​أميتاب باتشان​” يسدد ديون مزارعي منطقته 2018-11-21 | 12:15:10

في خطوة انسانية رائعة منه قام نجم بوليوود ​أميتاب باتشان​ بسداد ديون مئات...

الأمير هاري وزوجته ميغان يفكران بمغادرة القصر الملكي نهائياً الأمير هاري وزوجته ميغان يفكران بمغادرة القصر الملكي نهائياً 2018-11-19 | 12:45:56

ينتظر ​الأمير هاري​ وزوجته ​ميغان ماركل​ بفارغ الصبر مولودهما الأول الذي من...

هايلي بالدوين تُعلن زواجها من جاستن بيبر هايلي بالدوين تُعلن زواجها من جاستن بيبر 2018-11-18 | 19:25:47

أكدت عارضة الأزياء هايلي بالدوين زواجها رسمياً من النجم جاستن بيبر بطريقة غير...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids طفل سوريا سوري عملية قسطرة قلب مفتوح شنايدر مستشفى الاطفال افتتاح العام الدراسي الجديد وزارة التعليم طلاب الصفوف الاولى الثانية يتعلمون في صفوف تعليمية صغيرةاطلاق وابل الرصاص نار شرطة اسعاف كفر قاسم سيارة مشتبهون مجهولون يختبئ نشأت ملحم حي الظهرات هنا قرية بيت صغير عرعره الطفل احمد دوابشة ريال مدريد مباراة فوز اشبيليه ستاد بيرنابيو المدرج مطعم قاعة كابول دون ترخيص البناء أفراح حجة عايد جميل عويسات باقة الغربية وفاة وعكة صحية المت به خلال قيادته سيارة الناصرة : تظاهرة رفع شعارات رفضا لقانون "منع الأذان"تقديم لائحة اتهام ابراهيم اغبارية ام الفحم محاولة الانضمام داعش سوريا صفوف تنظيم طعن القدس استشهاد فلسطيني الشرطة اطلاق النار اصابات طفيفة الناصرة شجرة ميلاد اضاءة حفل سوق الميلاد تستعد استعدادات احمد غليون ام الفحم وفاة غرق تشييع جثمان مقبرة الجبارين حي جثة شابة عليها علامات اصابات عنف قرب منطقة وادي الحمام العثور شرطة مؤنس دبور المهاجم الناصرة مطلوب في برشلونة تصويت باقة الغربية الرئاسة مرشحو انتخابات اقتراع
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com