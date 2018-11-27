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الدلال في فنجان الشاي.. مع نقارش فاكهة



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"ڤيسوتسكي" تطرح لأول مرة مجموعة ڤيسوتسكي نقارش فواكه - خلطة شاي فواكه وأيضا نقارش تشمل دمج فواكه مجففة ومقطعة.


المجموعة الجديدة تشمل أكياساً الى جانب فواكه مجففة التي تثري المشروب وتزيد متعة الشرب. دمج حاسة الشم والطعم تمكن من توفر شراب لذيذ ومروٍ. الى جانب نقرشة خفيفة تظهر في كل ساعة. نضع الفواكه في الفنجان مع الخلطة, نشرب بلذة والفواكه نتناولها بملعقة للنقرشة. 


المجموعة تحتوي على ثلاث طعمات: خلطة ازهار الكرز, خلطة فواكه وخلطة بابونج حامضي, والإضافات تحتوي على مكعبات فواكه بطعمات: انناس, تفاح, مانچو وپپايا.




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