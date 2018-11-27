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La vie est belle Happiness



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La Vie est belle رسّخ مكانته كأحد العطور الأكثر رمزية في عالم العطور الفرنسية. بمناسبة السنة الميلادية الجديدة, تطرح "لانكوم": La vie est belle Happiness بطبعة محدودة بالتعاون مع ليدي پينك, اسطورة حية في فن الرسم على الجدران في نيويورك. 


Sandra Fabara المشهورة بلقب ليدي پينك, ولدت في اكوادور وتربت في نيويورك وانشهرت بلقب "السيدة الأولى لرسومات الشوارع" وهو عالم يسيطر عليه الرجال. ليدي پينك وظفت عملها للمساواة بين الجنسين وحرية النساء وهذه الاهداف تلائم تماماً فلسفة "لا ڤي أي بيل". هي ايضاً امرأة جريئة والحياة تصبح أجمل عندما نتجرأ لابتكار انفسنا من جديد.


علبة العطر تعرض صورة رسم جدار أصلي لليدي پينك, في داخلها دمجت الفنانة عدة عناصر رمزية من تاريخ "لا ڤي أي بيل" بإضافة توقيع الفنانة. 


شذى العطر: علامات ازهار برتقال وياسمين تشع من نغم الزنبق معززة بخلاصة پتشولي. السعر: 50 مل: 249 ش. متوفر في  شبكة "أپريل".




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