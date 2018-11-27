لأول مرة - انتخاب ممثل عربي نائب اول لرئيس بلدية اللد

عقدت بلدية اللد جلستها المهنية الأولى يوم الأثنين هذا الأسبوع حيث صادق اعضاء الائتلاف في البلدية على تعيين نواب الرئيس ورؤساء اللجان والملفات المختلفة في البلدية.في افتتاح الجلسة قال رئيس البلدية المحامي يائير رفيفو: "يسعدني ويشرفني ان افتتح اول جلسة عمل في البلدية في ظل وجود ائتلاف كامل وشامل دون معارضة في بلدية اللد بالرغم من ان الأمر لم يكن سهلًا لكن نجحنا في ضم الجميع من دون استثناء لنعمل من اجل مدينتنا".واضاف رفيفو: "المدينة هي للجميع لليهود والعرب للمتدينين والعلمانيين وعلينا واجب ومسؤولية لأن نعمل على تطوير المدينة من اجل اولادنا ومستقبلهم".وخلال الجلسة تم انتخاب نواب رئيس البلدية حيث تم ولأول مرة انتخاب المحامي فرج بن فرج لمنصب النائب الأول لرئيس البلدية والمسؤول عن ملف المجتمع العربي في المدينة وانتخاب عضو البلدية المحامي عبد زبارقة مسؤول ملف التربية والتعليم وعضوة البلدية السيدة فداء شحادة صالحة مسؤولة ملف التشغيل وجودة البيئة وعضو البلدية اكرم ساق الله مسؤول ملف الصحة وعضو البلدية جمال ابو صيام رئيس لجنة المراقبة.وبعد نقاش بين اعضاء البلدية تمت المصادقة على كافة التعيينات وبالتالي تكون بلدية اللد قد انطلقت في ادارتها الجديدة واعضاء بلديتها المنتخبين.