تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-17 22:16:06 عكا:تظاهرة نسائية ضد العنف والجريمة |  2018-12-17 22:10:50 كلوب: متحمس لمواجهة بايرن ميونخ |  2018-12-17 22:06:16 الأمم المتحدة تتبنى ميثاقا ينص على اعادة اللاجئين لبلدانهم |  2018-12-17 22:01:25 انطلاق مهرجان ليالي الميلاد في مدينة نتسيرت عيليت |  2018-12-17 21:58:04 اللد:اطلاق نار على متجر دون وقوع اصابات |  2018-12-17 21:54:50 الاحتفال باضاءة شجرة الميلاد في كفركنا بمشاركة واسعة |  2018-12-17 20:00:07 نتنياهو سيسافر للبرازيل لبحث ملف نقل السفارة |  2018-12-17 18:37:45 هل "وسوسة" الأمهات وراء مرض أطفالهن؟ |  2018-12-17 18:33:18 تقديم تصريح مدع عام ضد 3 شبان بالاعتداء على شاب من عين نقوبا |  2018-12-17 18:19:06 ضبط طيور محمية بقيمة مليون شيقل لدى مواطن في المركز |  2018-12-17 18:14:52 بلدية بيت لحم تستكمل تحضيراتها لاستقبال الأعياد المجيدة |  2018-12-17 18:10:25 المتابعة تعقد اجتماعا طارئا وتقر مظاهرة قطرية يوم الجمعة في اللد |  2018-12-17 16:14:57 ام الفحم:مدير قاعة افراح يقوم بهدمها بعد ان تلقى أمر هدم بسبب عدم وجود ترخيص |  2018-12-17 16:11:40 استطلاع: نتنياهو هو رئيس الوزراء القادم |  2018-12-17 14:29:03 روسيا تكذّب ادعاءات إسرائيل بتدميرها مفاعلا نوويا في سوريا عام 2007 |

الرئيسية | وفيات



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

الناصرة: وفاة عفيف سليم ابو احمد الهسهس (ابو سليم) 76 عامًا



  |     |   اضافة تعليق




انتقل الى رحمة الله تعالى  عفيف سليم ابو احمد الهسهس (ابو سليم) عن عمر يناهز 76 عاماً.

وسيوارى جثمانه الثرى اليوم الثلاثاء الموافق 27/11/2018، بعد صلاة العصر من مسجد السلام الى المقبره الجديده في الناصرة.

انا لله وانا اليه راجعون

"يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي"




كلمات متعلقة

الناصرة:, وفاة, عفيف, سليم, ابو, احمد, الهسهس, (ابو, سليم), 76, عامًا,

تابعونــا

سولم: الحاج عبد الرحمن زين زعبي (أبو نضال) في ذمة الله‎ سولم: الحاج عبد الرحمن زين زعبي (أبو نضال) في ذمة الله‎ 2018-12-16 | 13:04:37

انتقل إلى رحمة الله تعالى من قرية سولم، الحاج عبد الرحمن عبد الله زين زعبي (أبو...

سخنين: وفاة صالح حمد محمود خلايلة ابو زياد (ابو غليون ) سخنين: وفاة صالح حمد محمود خلايلة ابو زياد (ابو غليون ) 2018-12-14 | 10:39:11

انتقل الى رحمته تعالى طيب الذكر صالح حمد محمود خلايلة ابو زياد (ابو غليون ) عن عمر...

وفاة شيخ الكشافة الاورثذوكسي شفيق عبده متى 92 عاما من عكا وفاة شيخ الكشافة الاورثذوكسي شفيق عبده متى 92 عاما من عكا 2018-12-13 | 10:18:15

غيب الموت صباح اليوم الخميس , شيخ الكشافة الاورثذوكسي شفيق عبده متى ابو عبده من...

شفاعمرو تفجع بوفاة علاء جريس فرهود 33 عاما بنوبة قلبية خلال مشاركته بحفل زفاف شقيقة زوجته شفاعمرو تفجع بوفاة علاء جريس فرهود 33 عاما بنوبة قلبية خلال مشاركته بحفل زفاف شقيقة زوجته 2018-12-13 | 08:44:29

فجعت مدينة شفاعمرو في ساعة متأخرة من ليلة امس الاربعاء بخبر وفاة الشاب المأسوف...

طمرة - وفاة الحاج محمد موسى تركي عواد (أبو حميد) 106 اعوام طمرة - وفاة الحاج محمد موسى تركي عواد (أبو حميد) 106 اعوام 2018-12-11 | 13:36:25

انتقل الى رحمة الله تعالى في مدينة طمرة اليوم الاثلاثاء المعمر الحاج محمد موسى...

الناصرة - وفاة نواف احمد شتيوي(أبو احمد) الناصرة - وفاة نواف احمد شتيوي(أبو احمد) 2018-12-10 | 09:34:24

بسم الله الرحمن الرحيم "يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي...

طمرة- الحاج محمد صالح ابو علي إدريس (ابو صالح) في ذمة الله طمرة- الحاج محمد صالح ابو علي إدريس (ابو صالح) في ذمة الله 2018-12-05 | 08:35:40

انتقل الى رحمة الله تعالى في مدينة طمرة اليوم الحاج محمد صالح ابو علي إدريس (ابو...

الناصرة تفجع بوفاة الطبيب وائل شكيب جهشان الناصرة تفجع بوفاة الطبيب وائل شكيب جهشان 2018-12-03 | 13:06:52

توفي قبل قليل الطبيب وائل شكيب جهشان في الاربعينات من عمره من سكان مدينة النارصرة...

دير الاسد تفجع بوفاة الشابة شادية سعيد عمر 26 عاما بعد صراع مع المرض دير الاسد تفجع بوفاة الشابة شادية سعيد عمر 26 عاما بعد صراع مع المرض 2018-12-01 | 19:26:36

انتقلت الى رحمة الله تعالى الشابة شادية سعيد احمد عبد الشيخ عمر من دير الاسد ، عن...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids تدفيع الثمن يافة الناصرة حرق سيارات خط عبارات معادية للعرب اعتقال مشتبهون قاصرونيهود خلفية قوميةطعن عملية اصابتان خطيرتان تل ابيب بلال ابو رومي جنازة سيول وادي رأس علي قرب قرية ابطن تشييع جثمان مثواه الاخير مدينة مصرع الشاب رضيع طفل بئر المسكور اصابة بالغة مستشفى رمبام حيفا الشرطة اسعاف مصرع شابة فتاة دهس حادث مفرق حوراشيم كفر قاسم شارع 6غطاس فاتن سرطان ثدي مؤتمر الناصرة مكافحة جمعية السران كفر قاسم مسيرة ذكرى شهداء بالروح بالدم نفديك يا شهيد المدرسة الثانوية دار الحكمة الفوج الخامس طلابها تحتفل ام الفحم طلابها حي النهضة المغرب مهرجان موازين الفني الرباط العالمي يارا مشعور ليلك الصنارة جولة مندوبة رئيسة تحرير شابات متلازمة داون عرس جماعي ام الفحم مدينة مشاركة واسعة احتفال طعن القدس باب الاسباط عربي شاب يهودي عملية كنيسة الروم البشارة الارثوذوكس مشاركة واسعة قداس احتفالي جناز المسيح الناصرة زيت زيتون صفيحة سعرها 500 شيكل شاقل عرابة المحصول قلة موسم معاصر اشجار المدرسة الثانوية التكنولوجية المسهد قرية تحتفل تخريج الفوج ال 15 من طلابها المقيبلة الاعدادية مدرسة صندلة اعلان الاضراب المفتةح لجنة اولياء امور الطلاب اعلان
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com