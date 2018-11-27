الناصرة:, وفاة, عفيف, سليم, ابو, احمد, الهسهس, (ابو, سليم), 76, عامًا,

انتقل الى رحمة الله تعالى عفيف سليم ابو احمد الهسهس (ابو سليم) عن عمر يناهز 76 عاماً.وسيوارى جثمانه الثرى اليوم الثلاثاء الموافق 27/11/2018، بعد صلاة العصر من مسجد السلام الى المقبره الجديده في الناصرة.انا لله وانا اليه راجعون"يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي"