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2018-12-17 21:58:04
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2018-12-17 20:00:07
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روسيا تكذّب ادعاءات إسرائيل بتدميرها مفاعلا نوويا في سوريا عام 2007
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النائب عودة في خطابه في الكنيست: من يميّز ضد المرأة ساهم بقتل يارا
2018-11-27 12:04:56
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النائب عودة في خطابه في الكنيست: من يميّز ضد المرأة ساهم بقتل يارا
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