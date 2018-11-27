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أيمن عودة في الكنيست: من يميّز ضد المرأة ساهم بقتل يارا‎



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عقب النائب أيمن عودة من على منصة الكنيست على جريمة قتل يارا أيوب وقال:" المجرم النذل قتل يارا. ولكن هذا الأصبع الذي ضغط على الزناد معروف، ولكن هناك الأصابع الأخرى التي نتغاضى عنها.


من يميّز ضد المرأة ساهم بقتل يارا، من لا يعتبر الانسان القيمة الأعلى ساهم بقتل يارا."


واضاف:" قلبي مع الوالدة.. والوالد.. مع أبناء الصف، مع الجش الوادعة، مع مجتمعنا الذي رغم كل هذا البؤس به قوى خير يجب أن تنتصر لقيمها وبشجاعة."




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- MBN 94

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