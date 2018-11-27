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بمبادرة قِسميّ النّهوض بالشّبيبة والرّياضة في باقة الغربيّة: انعقاد دوريّ كرة قدم



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انعقدَ الأسبوع الماضي، في مدينة باقة الغربيّة، دوريّ مباريات كرة قدم شاركَت بها ستّة فِرَق كرة قدم مُنْبَثِقَة عن أقسام الشّبيبة في كلّ من باقة الغربية، حيفا، أم الفحم، كفر قرع، طلعة عارة وإبطن. ودارَت المباريات على أرض المعلب الاصطناعيّ في مدينة باقة، وذلك بحضور مفتّشة النّهوض بالشّبيبة في وزارة المعارف (لواء حيفا) السيدة دكلا سيجل؛ موجّهين من الوزارة، مرشدين ومرافقين من جميع الوحدات المشاركة، مدير قسم الشّبيبة في البلديّة، السّيّد فادي مواسي ومدير قسم الرّياضة، السّيّد عمر بيادسة؛ مركّز الشّبيبة في المركز الجماهيريّ، السّيّد محمود غنايم؛ مدراء أقسام النّهوض بالشّبيبة للفِرَق المشاركة، إضافَةً إلى معلّمين من برنامج "هيلا"، التّابع لقسم النّهوض بالشّبيبة في باقة الغربيّة.

ورحَّبَ الأستاذ أحمد غنايم، مدير قسم النّهوض بالشّبيبة في البلديّة، الذي نظَّمَ واستضافَ الدّوريّ الرّياضيّ، جميعَ العاملين والمتطوّعين الذينَ ساهَمُوا بإنجاح اليوم الرّياضيّ الذي سادته أجواء رياضيّة عالية.

واختَتَمَت مفتّشة أقسام النّهوض بالشّبيبة، السيدة دكلا سيجل، بكلمة لها، شكرت عَبْرَهَا رئيس البلديّة، المحامي مرسي أبو مخّ، ومدير قسم النّهوض بالشّبيبة، السّيّد أحمد غنايم.


ومن ثم تمّ تكريم الفرق الفائزة بالكؤوس، بينما مُنِحَت باقي الفرق شهادات تقدير، إضافَةً إلى تكريم كافّة اللاعبين المشاركين بميداليات، ثناءً على أدائهم وتشجيعًا لقدراتهم.




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