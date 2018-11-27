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دينا الشربيني ترافق عمرو دياب في سباق فورمولا 1



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



حرص الفنان المصري عمرو دياب، على حضور سباق «فورمولا1»، والمقامة فعالياته في أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة.



عمرو نشر صورة له عبر حسابه بموقع انستقرام وهو في المدرجات، في نفس الوقت الذي نشرت فيه الفنانة دينا الشربيني أيضا صورة التقطت من نفس المكان.


ومع تزامن نشر عمرو ودينا لصورهما لم يظهرا في صورة مجتمعين معا، وهو الأمر الذي أثار دهشة البعض، وحرصهما على عدم الظهور معا رغم أن الجميع أصبح يعرف العلاقة بينهما.


كما شارك الفنان الإماراتي حسين الجسمي، والتقطا النجمان العديد من الصور التذكارية بين المدرجات ووسط الجهور.


وشهد السباق أيضًا وجود النجم الأمريكي ويل سميث، الذي حضر لمؤازرة صديقه لويس هاملتون، بطل العالم 5 مرات.


من ناحية أخرى تعاقد النجم  عمرو دياب، على إحياء حفل ليلة رأس السنة 2019 في مدينة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ولم يتم الإعلان عن مكان الحفل بالتحديد إلى الآن.


وكان عمرو دياب، قد أحيا مؤخرا حفل زفاف «نورهان»، ابنة المستشار طاهر الخولي وحرمه حنان محجوب، و«وليد» سكجها ابن الدكتور أسامة سكجها، وذلك بأحد الفنادق بالقاهرة الجديدة بحضور عدد كبير من نجوم الفن ومشاهير الاعلام والمجتمع.


كما شارك للمرة الأولى برفقة الفنانة دينا الشربيني، في إحدى الحفلات التي اقيمت على هامش مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 40 ويعد هذا أول ظهور لعمرو دياب في المهرجان، وشارك في الحفل عدد كبير من النجوم منهم يسرا، والهام شاهين، ودرة، والإعلامية بوسي شلبي، و هالة صدقي، والفنان أمير شاهين




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