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اعتقال مشتبه من رهط باقتحام سيارة قرب بنك في العفولة وسرقة الاف الدولارات منها



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق




اعتقلت شرطة العفولة امس الثلاثاء  شابا في الثلاثينات من عمره من سكان مدينة رهط وبذلك بشبهة اقدامه أمس الإثنين على اقتحام سيارة مواطن قرب بنك في العفولة وسرقة مبلغ يقدر بالاف الدولارات من داخل السيارة بعد ان كان صاحب المبلغ سحله من البنك ووضعه في السيارة .

وكان صاحب المبلغ عاد الى مكان تواجد سيارته فوجد عناصر الشرطة قرب السبارة وبحوزتهم المبلغ بعد اعتقال المشتبه بالسرقة .

وستطلب الشرطة من المحكمة في الناصرة اليوم الثلاثاء النظر بتمديد فترة اعتقال المشتبه به لاستكمال التحقيق معه .




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