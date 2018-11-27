فائز, بمبلغ, 22, مليون, شيكل, في, اللوتو,

فاز أحد سكان بات يام في اللوتو الليلة الماضية ، بواسطة المال سيقوم بتوزيع عيديات حانوكا لأولاده لتسديد الرهن العقاريوصل صباح هذا اليوم إلى بيت مفعال هبايس الفائز بالجائزة الأولى ، والتي كانت 22 مليون شيكل ، في السحب الذي أجري الليلة قبل الماضية (24.11). الفائز ، 70 عاما ، من بات يام ، متزوج ولديه ثلاثة أولاد وأحفاد ، تقاعد من حقل العقارات ، وملأ استمارة عادية (14 عمود) مقابل 40.60 شيكل.قال الفائز: "منذ ثلاث سنوات حتى الآن كنت أرسل هذه الأرقام العشوائية بلا معنى ، وهذا الصباح نزلت إلى كعادتي للكشك للتحقق من الاستمارة وقال لي صاحب الكشك أن علي الوصول إلى قسم الجوائز في مفعال هبايس بسرعة كبيرة، لأن لدي فوز كبير".وعندما سُئل عما سيفعله بالمال ، أجاب الفائز بأن مجال العقارات قد علمه أن يتصرف بحذر شديد وأن يفعل العديد من الاعتبارات ، ومن ثم سيتصرف مع المال ، وقال: "أنا متحمس جدًا لذلك يجب أن أستريح لبضعة أيام. بعد ذلك سأدعو عائلتي إلى إشعال شمعة الـ"حانوكا" الأولى ، وسأوزع مع زوجتي عيديات "الحانوكا" لأطفالي الذين سيغلقون بواسطتها الرهن العقاري الذي يدفعونه ".في الصورة : الاستمارة الفائزةتصوير : آفي حاييمר – 050-5715718