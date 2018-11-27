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أبطال أوروبا: يوفنتوس ويونايتد لحسم التأهل إلى دور الـ16



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يلتقي يوفنتوس الإيطالي بضيفه فالنسيا الإسباني، وهو بحاجة إلى نقطة التعادل لضمان تأهله، الذي تأجل في الجولة السابقة، بعد سقوطه على أرضه 1-2 أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي يرتبط مصيره بفريق "السيدة العجوز".



ويسعى فريق يوفنتوس الإيطالي لحسم تأهله على ملعبه وبين جماهيره، إذ يتصدر المجموعة الثامنة برصيد 9 نقاط، متفوقاً بفارق نقطتين على مانشستر يونايتد الإنجليزي صاحب المركز الثاني، بينما يحتل فالنسيا الإسباني المركز الثالث برصيد 5 نقاط.ويستضيف مانشستر يونايتد الإنجليزي نظيره يونغ بويز السويسري على ملعب أولد ترافورد.


ويسعى فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو إلى تحقيق الفوز للحفاظ على آماله في التأهل، قبل مواجهة فالنسيا الإسباني في ملعب المستايا في الجولة السادسة والأخيرة.


وقد يمنح يوفنتوس الإيطالي هدية ثمينة إلى مانشستر يونايتد اليوم حال تعادله مع فالنسيا، إذ سيرفع الفريق الإنجليزي رصيده من النقاط إلى 10 حال تحقيقه الفوز على يونغ بويز، ولو تعادل فالنسيا أمام يوفنتوس فسيعني ذلك وصول نقاطه إلى 6 واستحالة لحاقه بفريق مانشستر يونايتد.




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