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احباط محاولة تهريب عصافير نادرة من ايطاليا



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



نجحت الشرطة مؤخرا ب إحباط محاولة لتهريب عصافير نادرة من نوع غولدين بينك pink من ايطاليا عبر مطار عوفدا شمالي ايلات .


وافيد ان ثمن العصافير يقدر بمبلغ 100 ألف شيكل .


وتم اعتقال شابين من نهاريا وايلات .




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