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إحباط محاولتين لتهريب 12 الف بيضة من الضفة الغربية



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق




احبط حرس الحدود محاولة لتهريب 12 الف  بيضة من مناطق السلطة الفلسطينية الى إسرائيل عن طريق حاجز حزما شمال شرق القدس امس.


كما أحبط محاولة مماثلة لتهريب ستة آلاف بيضة داخل شاحنة من خلال معبر الانفاق قرب بيت لحم. 

واعتقل شخصان من جبل المكبر وآخر من بيت شيمش.




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