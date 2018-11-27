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مسبار "ناسا" بدأ بإرسال الصور من المريخ



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



هبط مسبار "InSight" التابع لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" على المريخ بنجاح، في الوقت والمكان المحددين، وبدأ بإرسال الصور التي يلتقطها لسطح الكوكب.



وأعلن الخبراء أن المسبار بعد هبوطه، أرسل أول صورة لسطح الكوكب الأحمر، تظهر فيها جزيئات الغبار وأفق الكوكب.


وقد هنأ مايك بينس، نائب الرئيس الأمريكي، وكالة "ناسا" بهذا الإنجاز، حيث كتب في حسابه على تويتر، أن هذه المرة الثامنة التي تهبط فيها المركبات الأمريكية على سطح المريخ، "إنه إنجاز رائع".


وتتضمن مهمة المسبار مراقبة العمليات الجارية في باطن الكوكب الأحمر، إذ يعد "الوريث الشرعي" للمسبار "فينيكس" الذي هبط عام 2008 على سطح المريخ، وكانت مهمته البحث عن آثار الماء والحياة في تربته.


وزود المسبار بجهاز لقياس الزلازل وجهاز جيوفيزيائي سيثبت في بئر بعمق خمسة أمتار، لقياس درجة حرارة باطن الكوكب. كما يزود أيضا بجهاز يراقب بدقة عالية التقلبات في دوران الكوكب وتحديد توزيع كتلته لفهم بنية باطنه.


كما يقوم المسبار بإرسال جميع الإشارات والصور إلى الأرض عبر القمرين الصغيرين MarCО، اللذين يدوران في مدار حول الكوكب الأحمر.


ومن المفترض أن يفتح المسبار بطارياته الشمسية خلال عملية تستمر بضعة ساعات، ومن ثم يبدأ في تنفيذ مهمته.




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