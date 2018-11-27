احتفال, مدرسة, أورط, على, اسم, حلمي, الشافعي, عكا, بالمولد, النبوي, الشريف‎,

نظمت أسرة التربية الاجتماعية بمدرسة أورط على أسم حلمي الشافعي بعكا ، إحتفالاً كبيراً بمناسبة المولد النبوي الشريف وذلك يوم الإثنين الموافق 19-11-2018 ، بساحة المدرسة بحضور طلاب المدرسة والمعلمين والعاملين، بدأ الإحتفال بتلاوة من القرآن الكريم من الطالب أمير سليمان،ثم ألقى الأستاذ وفيد منصور مدير الإعدادية بكلمة أشاد فيها بتلك الذكرى العطرة للرسول الكريم ، وسيرتة وأعمالة، وبعد ذلك تحدث الشيخ الجليل سميرعاصي أوضح في كلمتة أن الإحتفال بمولد النبي الأكرم بوعي يُعدُّ محطة انطلاق نحو مولد جديد لأمة قوية منتصرة، مستقلة تكتسي هيبتها وتحتل مكانتها العالية بين الأمم كشاهدة على الناس كما أراد الله لها وكما كان أول مولد للنبي صلى الله عليه وسلم باكورة ميلاد أمة الإسلام فبإمكاننا أن نجعل من هذه المناسبة في هذا الزمن مولداً لأمة مهابة الجانب ذات سيادة واستقرار وحضارة إنسانية عظيمة. ثم ألقت السيدة ريحانة أبو الخيرعن لجنة أولياء الأمور بالمدرسة بكلمة هنأت الطلاب والمعلمين والعاملين بذكرى مولد الرسول الكريم، ثم القى الطالب عبد الرحمن عوض بنشيد ديني بمصاحبة الفنان أدهم قشاش على الاورج، وبعد ذلك كانت فقرة المدايح الدينية قدمها السيد عبد الله هنداوي بمصاحبة السيد ساهر عبد الغني والأستاذ جمال كنعان شاركهم الفنان أدهم قشاش،وقد تم توزيع جوائز مسابقة السنة الهجرية على الطلاب الفائزين بهدايا كتب دينية قيمة قدمها الشيخ سمير عاصي عن روح والدية، وشاركة في توزيع الكتب الأستاذ جمال كنعان، ولقد أشاد الأستاذ محمد حجوج مدير المدرسة بهذا الإحتفال وقد أوضح إن ذكرى مولده صلى الله عليه وسلم فوق أنها تجدد في الأذهان والقلوب ذكرى الهادي البشير والسراج المنير، فإنها تذكر الامة الإسلامية بأنها خير أمة أخرجت للناس، وأنها أمة الوسط والاعتدال، وأنها الأمة التي نالت الشرف العظيم بأنها أمة خاتم الرسل.وقد اشرف على هذا الإحتفال الأستاذ ميلاد خليل مركز التربية الاجتماعية، والأستاذ صالح اسدي مركز التربية الاجتماعية بالاعدادية، والأستاذ إدمون بدين موجة مجلس الطلاب، والفنان أدهم قشاش مسؤول الموسيقى والجوقة بالمدرسة، واشرف على الإعلام والتسويق السيد محمد باب الله.