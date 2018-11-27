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سعودية تتولى رئاسة لجنة دولية لتحكيم أبحاث السرطان



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



اختارت الوكالة الدولية لأبحاث السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية دكتورة سعودية لرئاسة لجنة تحكيم الأبحاث العلمية في مجال السرطان لتصبح أول من يتولى المنصب من منطقة الشرق الأوسط.



ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن رئاسة مجلس أمناء الوكالة الدولية وجهت دعوة رسمية للدكتورة سمر بنت جابر الحمود استشارية جراحة أورام القولون والمستقيم في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في الرياض، لترأس اللجنة.


وأشارت إلى أن اختيار الدكتورة الحمود نظير جهودها المتميزة وخبرتها الكبيرة في هذا المجال إذ سبق وأن شاركت ضمن لجنة دراسة نتائج الأدلة والبراهين للوقاية والفحص المبكر لسرطان القولون التابعة للوكالة التي نشر ملخص لأهم نتائجها في مجلة The New England Journal of Medicine العريقة التي تعد أشهر المجلات الطبية العالمية، كما سيصدر قريباً كتاب يتضمن نتائج هذه الدراسة.


يذكر أن الدكتورة سمر الحمود انضمت إلى عضوية اللجنة منذ ثلاثة أعوام كأول طبيبة سعودية تحظى بعضوية هذه اللجنة التي تعقد اجتماعاتها في مقر الوكالة بمدينة (ليون) الفرنسية كل شهرين لمناقشة واعتماد الأبحاث المقدمة لها من مراكز عالمية وتضم نخبة من ذوي الخبرة في مجال الأبحاث العلمية من مختلف دول العالم.




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