انتشرت قائمة غريبة تضم قواعد صارمة كشرط للسكن في شقة مميزة بالعاصمة البريطانية، لندن.

وأُرسلت القائمة الطويلة الغنية بالمطالب الغريبة، إلى شخص مهتم بالانتقال إلى شقة في لندن، وجدها في "Spareroom".ويقول زميل السكن المعلن: "أولا، إذا كنت ترغب في العيش في هذه الشقة، فلا يمكنك البقاء فيها بين الساعة 9-5، لأنني أعمل من المنزل أحيانا. وإذا قمت بالتحرك وترغب في إغلاق الباب، فيجب عليك استخدام مقابض الأبواب بدلا من دفع الباب".ويشرح الإعلان أيضا أن الجري ورمي الأشياء ممنوع، كما يُحظر الضحك بصوت عال بعد الساعة الـ 11 مساء.