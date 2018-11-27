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كيفانش تاتليتوغ يرفع حالات الطلاق في مصر!



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صرحت الدكتورة ميسون الفيومي أستاذة العلوم السلوكية والعلاقات الأسرية، عن ان النساء قبل فترة الزواج يبحثن عن الحب المثالي، كاشفة ان نسبة الطلاق في مصر مرتفعة وفي تزايد مستمر، وذلك بسبب الحرمان العاطفي وتطلّع الفتيات إلى نموذج النجم التركي ​كيفانش تاتليتوغ​.



وقالت الفيومي ضمن برنامج "عمَّ يتساءلون"، يقدّمه الإعلامي أحمد عبدون، على قناة "ltc"، "انّ بعض السيدات يتأثرن بشدة بالمسلسلات الرومنسية، فيتخيلن أنفسهن مكان البطلة وينفعلن لانفعالاتها".


مستشهدة بمثل واقعي قائلة: "في ست قالت لي بتخيّل نفسي في المكان، نفسي يعمل معايا كده".


واشارت الى ان الفتيات يعتقدن أن الرجال مثل "مهند"، يراضيها حينما تغضب، ويجلب لها الهدايا دائما، ويفرش الشارع لها ورداً، واصفة ذلك بأحلام اليقظة، متابعة: "الواقع إنه هيروح شغله، يرجع مطحون، يسأل عن الأكل"




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