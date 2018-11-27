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مويس: كروس وافق على الانتقال إلى مانشستر يونايتد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشف مدرب ​مانشستر يونايتد​ السابق ديفيد مويس عن أن اللاعب توني كروس كان قد وافق على الانضمام إلى مانشستر يونايتد من ​بايرن ميونيخ​ في عام 2013 قبل فشل الصفقة.



وقد حدد مويس، الذي عانى فترة 10 أشهر من التعثر في أولد ترافورد قبل إقالته في نيسان 2014، كروس كواحد من أهم أهدافه بعد توليه التدريب من السير أليكس ​فيرغسون​.


وقال مويس: "كان توني كروس قد وافق على المجيء إلى مانشستر يونايتد معي. التقيت به وبزوجته واتفقنا على ذلك كله عندما كان في بايرن ميونيخ."


وبدلاً من ذلك، انضم كروس، 28 عاماً، إلى ريال مدريد في تموز 2014، ومنذ ذلك الحين أصبح أحد أفضل لاعبي خط الوسط في العالم.




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