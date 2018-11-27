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أحلام ترفض إستلام جائزة تكريمها من الـBAMA لهذا السبب!!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلنت إدارة جوائز الـBAMA العالمية عن منحها الفنانة الإماراتية ​أحلام​ جائزة الأيقونة الخاصة بالمهرجان تكريماً لها.



ونشرت أحلام عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة للجائزة التي كتب عليها إسمها وعلّقت عليها مشيرةً إلى أنها تشعر بالفخر والسعادة لتلقيها هذه الجائزة لكنها إعتذرت عن إستلامها بسبب تضامنها مع ضحايا حرائق ​كاليفورنيا​.


ويشار إلى أن حفل توزيع الجوائز الذي كان من المقرر إقامته في الـ23 من الشهر الجاري على مسرح الدولبي في كاليفورنيا قد ألغي بسبب ضحايا حرائق كاليفورنيا وتمّ إستبداله بحفل عشاء لم يحضره عدد كبير من النجوم العرب سوى الفنانة المغربية دنيا بطمة التي تسلمت جائزة أفضل فنانة صاعدة لعام 2018.




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